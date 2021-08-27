Сеул, 27 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный спад уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 26 августа среди 1000 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 38%, что на 2% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность Мун Чжэ Ина 54% опрошенных, что на 2% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31%, оппозиционной партии «Сила народа» — 30%, партии Справедливости — 5%, Открытой демократической партии — 4%, Народной партии — 3%.