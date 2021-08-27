Калуга, 27 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2021 года полицейскими было выявлено 30 экологических преступлений и 22 административных правонарушения в сфере незаконных лесных рубок. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Nedelya40.ru В Калуге незаконно вырубили лес

Ведомством совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводятся регулярные проверки предприятий различных форм собственности, которые осуществляют заготовку, переработку и транспортировку древесины, а также совместные с лесничествами рейдовые мероприятия по выявлению и пресечения нарушений лесного законодательства организует ежемесячное патрулирование лесных массивов.

Совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов по Калужской области осуществляется взаимодействие по вопросам взыскания административных штрафов и возмещения вреда, причиненного лесам незаконными рубками. С начала 2021 года отраслевым министерство провело 16 плановых, две внеплановые проверки, а также около 4 700 рейдов. Общая сумма штрафов превысила пять миллионов рублей.