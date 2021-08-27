Барнаул, , 08:19 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания сегодня, 27 августа, приняли закон «О молодежной политике». Как пояснили в пресс-службе правительства региона, подготовка нового документа началась после вступления в силу принятого в конце прошлого года Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

Молодежь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь, в частности, идёт о закреплении в законопроекте таких понятий, как «молодежный центр», «молодежное самоуправление». Также в нём определён порядок реализации основных направлений молодежной политики на территории Алтайского края, к числу которых относится поддержка молодежи в жилищной сфере, содействие предпринимательской деятельности и трудоустройству, в том числе в студенческие отряды, поддержка инициатив и проектов молодежи, развитие молодежного самоуправления.

Напомним, с увеличением возраста молодежи до 35 лет количество молодежи в Алтайском крае увеличилось с 428 тысяч до 597 тысяч человек, то есть почти на 170 тысяч человек. Прирост молодежи составил 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, также алтайские парламентарии 27 августа дали старт «гаражной амнистии».

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