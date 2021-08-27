Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 прошла 26 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов

По результатам жеребьёвки стал известен состав групп, в каждой из которых по четыре команды.

Группа А:

  • ПСЖ (Франция)
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «РБ Лейпциг» (Германия)
  • «Брюгге» (Бельгия)

Группа B:

  • «Атлетико» (Испания)
  • «Ливерпуль» (Англия)
  • «Порту» (Португалия)
  • «Милан» (Италия)

Группа C:

  • «Спортинг» (Португалия)
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия)
  • «Аякс» (Нидерланды)
  • «Бешикташ» (Турция)

Группа D:

  • «Интер» (Италия)
  • «Реал» (Испания)
  • «Шахтёр» (Украина)
  • «Шериф» (Молдавия)

Группа E:

  • «Бавария» (Германия)
  • «Барселона» (Испания)
  • «Бенфика» (Португалия)
  • «Динамо Киев» (Украина)

Группа F:

  • «Вильярреал» (Испания)
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Аталанта» (Италия)
  • «Янг Бойз» (Швейцария)

Группа G:

  • «Лилль» (Франция)
  • «Севилья» (Испания)
  • «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
  • «Вольфсбург» (Германия)

Группа H:

  • «Челси» (Англия)
  • «Ювентус» (Италия)
  • «Зенит» (Россия)
  • «Мальмё» (Швеция)