Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 прошла 26 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

По результатам жеребьёвки стал известен состав групп, в каждой из которых по четыре команды.

Группа А:

ПСЖ (Франция)

«Манчестер Сити» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Брюгге» (Бельгия)

Группа B:

«Атлетико» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия)

«Милан» (Италия)

Группа C:

«Спортинг» (Португалия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Аякс» (Нидерланды)

«Бешикташ» (Турция)

Группа D:

«Интер» (Италия)

«Реал» (Испания)

«Шахтёр» (Украина)

«Шериф» (Молдавия)

Группа E:

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Динамо Киев» (Украина)

Группа F:

«Вильярреал» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Аталанта» (Италия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

Группа G:

«Лилль» (Франция)

«Севилья» (Испания)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Вольфсбург» (Германия)

Группа H: