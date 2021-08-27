Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов
Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 прошла 26 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов
По результатам жеребьёвки стал известен состав групп, в каждой из которых по четыре команды.
Группа А:
- ПСЖ (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «РБ Лейпциг» (Германия)
- «Брюгге» (Бельгия)
Группа B:
- «Атлетико» (Испания)
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Порту» (Португалия)
- «Милан» (Италия)
Группа C:
- «Спортинг» (Португалия)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия)
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Бешикташ» (Турция)
Группа D:
- «Интер» (Италия)
- «Реал» (Испания)
- «Шахтёр» (Украина)
- «Шериф» (Молдавия)
Группа E:
- «Бавария» (Германия)
- «Барселона» (Испания)
- «Бенфика» (Португалия)
- «Динамо Киев» (Украина)
Группа F:
- «Вильярреал» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Аталанта» (Италия)
- «Янг Бойз» (Швейцария)
Группа G:
- «Лилль» (Франция)
- «Севилья» (Испания)
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
- «Вольфсбург» (Германия)
Группа H:
- «Челси» (Англия)
- «Ювентус» (Италия)
- «Зенит» (Россия)
- «Мальмё» (Швеция)