Калуга, 27 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 26 августа участие в презентации эксклюзивных блюд, десертов и напитков, приготовленных из продукции калужских производителей в рамках регионального гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021». Участниками мероприятия также стали заместитель губернатора Карина Башкатова, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, а также представители ресторанного бизнеса и фермерских хозяйств, журналисты. Провел мероприятие президент Международного эногастрономического центра Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), председатель комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.

Пресс-служба правительства Калужской области Презентация эксклюзивных блюд, десертов и напитков, приготовленных из продукции калужских производителей в рамках регионального гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021» 26.08.2021

Основная идея «Гастрокэмп-2021» — развитие гастрономического туризма, поддержка предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств региона. Задача — сформировать фирменное меню по уникальной рецептуре, которое в дальнейшем передадут представителям ресторанного бизнеса Калужской области для использования в заведениях общественного питания.

Повара-участники гастрономического лагеря — Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, а также Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко. Перед составлением рецептуры они посетили более десяти фермерских хозяйств региона, побывали на краеведческой экскурсии для того, чтобы подробнее изучить историю и понять особенности менталитета Калужской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на презентации авторы рецептов представили 20 оригинальных блюд и пять напитков. В качестве основных ингредиентов использовались продукты, произведенные в Калужской области — мясо цесарки, молочная продукция, картофель, радужная форель, щука, тыква, пастила, калужское тесто и пряник. В числе блюд — «Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом», «Калужская цесарка су-вид в собственном соусе», «Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной», «Филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель», «Мороженое-мусс из калужского теста», чай «Калужское разнотравье» и другие.