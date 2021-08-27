Уфа, 27 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Природный пожар у горнолыжной базы в г. Белорецк набирает силу в Башкирии. Об этом 27 августа сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Aviales.ru Горящий лес

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«Нахожусь на месте пожара в Белорецке, у горнолыжной базы. Возгорание набирает силу, нам требуется помощь крепких, физически подготовленных мужчин в сдерживании огня. Работа тяжелая, на жаре, окапываем зону возгорания», — сообщил глава района.

Он пояснил, что сообщение о пожаре рядом с горнолыжной трассой было получено 26 августа. Площадь пожара составляет около 1,9 га.

«На место быстро подоспели ПЧ-44, ЗПСО. Сам выехал. Вместе с лесниками, волонтерами и местными жителями тушили пожар, в ночь остались дежурить, тление пока продолжается. Надеемся на подтверждение локализации», — сообщил он.

Глава района призвал волонтеров помочь в тушении природных пожаров.

«Место сбора: дорога в сторону бывшего лагеря «Парус», за старой водокачкой. Там будет стоять пожарная машина. С собой: лопата, питьевая вода не менее 3 литров, подходящая обувь для работы на горных участках», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают действовать восемь природных пожаров.