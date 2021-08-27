В США представили пикап Apocalypse Hellfire 6x6
Штат Калифорния, США, 27 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Калифорнийское тюнинг-ателье Apocalypse Manufacturing представило пикап Apocalypse Hellfire 6×6. Об этом сообщается на канале Jay Leno's Garage в Youtube.
Модель была создана на базе среднеразмерного пикапа Jeep Gladiato. Протестировал модель известный американский ведущий Джей Лено.
Тираж модели составил 78 единиц. Представленный Лено пикап получил номер 79. Он оснащен 500-сильным мотором LS3.
Также тюнеры выпускают Hellfire 6×6 с двигателем Hellcat и с двухцилиндровым дизельным агрегатом объёмом 3,0 л. Агрегатируется «движок» с 8-ступенчатым «автоматом», который устанавливается на Ram 3500 HD.
Кроме того, по словам владельца компании Apocalypse Manufacturing Джозефа Гаттаса, модель также можно оснастить механической трансмиссией. Однако из-за большого веса пикапа водителю, возможно, придётся часто менять сцепление. Весит Apocalypse Hellfire 6×6 около 2,7 тыс. кг.
Ранее чешское ателье Bureko представило мощный шестиколесный пикап на базе Chevrolet Silverado.
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