Штат Калифорния, США, 27 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Калифорнийское тюнинг-ателье Apocalypse Manufacturing представило пикап Apocalypse Hellfire 6×6. Об этом сообщается на канале Jay Leno's Garage в Youtube.

Jay Leno's Garage Apocalypse Hellfire 6x6

Модель была создана на базе среднеразмерного пикапа Jeep Gladiato. Протестировал модель известный американский ведущий Джей Лено.

Тираж модели составил 78 единиц. Представленный Лено пикап получил номер 79. Он оснащен 500-сильным мотором LS3.

Также тюнеры выпускают Hellfire 6×6 с двигателем Hellcat и с двухцилиндровым дизельным агрегатом объёмом 3,0 л. Агрегатируется «движок» с 8-ступенчатым «автоматом», который устанавливается на Ram 3500 HD.

Кроме того, по словам владельца компании Apocalypse Manufacturing Джозефа Гаттаса, модель также можно оснастить механической трансмиссией. Однако из-за большого веса пикапа водителю, возможно, придётся часто менять сцепление. Весит Apocalypse Hellfire 6×6 около 2,7 тыс. кг.

Ранее чешское ателье Bureko представило мощный шестиколесный пикап на базе Chevrolet Silverado.

Читайте также: Компания ABT представила новую версию Audi SQ5 TDI