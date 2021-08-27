Ульяновск, 27 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области предупредили собственников земельных участков об ответственности за пожары, в том числе их могут лишить субсидий. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Рабочее совещание с директорами лесничеств в Ульяновской области

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На рабочем совещании с директорами лесничеств чиновники напомнили об ответственности собственников земельных участков за происшествия.

«Если пожар возник на землях сельскохозяйственного назначения, то возможно наказание в виде лишения субсидий из областного бюджета на развитие для сельхозтоваропроизводителя», — говорится, в частности, в сообщении.

В минприроды Ульяновской области отмечают, что в связи с прогнозируемой жаркой погодой в сентябре будет усилено взаимодействие с муниципальными главами в части обеспечения пожарной безопасности на землях, прилегающих к государственному лесному фонду.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области ликвидировали 93 лесных пожара, всего огнём пройдено почти 337 гектаров лесных площадей. Основной причиной пожаров власти называют переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнём.