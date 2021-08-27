Барнаул, 27 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 27 августа приняли законы, необходимые для реализации федерального закона о «гаражной амнистии» в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В гаражных кооперативах устроили свалки

Согласно новому порядку, с 1 сентября 2021 года в упрощенном порядке можно будет оформить право собственности на гараж и на землю под ним. Упрощенный порядок вводится на пять лет — до 1 сентября 2026 года.

Земельные участки предоставляются в собственность в случае, если ранее участок был предоставлен гражданину для размещения гаража, а также в случаях, когда участок под гаражом образован из участка, ранее выделенного гаражному кооперативу.

Также определены условия использования участков под некапитальными гаражами и для мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росреестра Олег Скуфинский заявил о о том, что регистрация гаражей в рамках «гаражной амнистии» будет стоить не более 10 тыс. рублей — около 5 тыс. рублей надо заплатить за подготовку техплана объекта, и еще примерно столько же будет стоить кадастровый план земельного участка.

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