Боградский район, Хакасия, 27 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Житель Боградского района Хакасии признан виновным в жестоком убийстве падчерицы путём поджога (п.п. «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Vadim Indeikin Пожар

Также 41-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога»).

Установлено, что мужчина проживал в одной из деревень Боградского района в доме с 41-летней женщиной и её шестилетней дочерью. В течение нескольких дней сожители распивали алкоголь, праздную день рождения мужчины.

Вечером 25 ноября 2020 года, когда мать и ребёнок уснули, злоумышленник решил отомстить сожительнице за измену. Он поджёг зажигалкой диван, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка. Затем сельчанин закрыл двери, чтобы девочка не смогла выйти.

Когда огонь распространился, мужчина вывел из дома женщину, а ребёнка оставил внутри. Девочка умерла на месте происшествия от отравления окисью углерода.

В ходе следствия злоумышленник не признал вину. Он заявил, что пожар начался случайно из-за непотушенной сигареты.

Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.