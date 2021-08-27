Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в группе H Лиги чемпионов. Жеребьёвка групповой стадии турнира состоялась 26 августа в Ньоне (Швейцария).

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

«Зенит» сыграет в одной группе с лондонским «Челси», который является действующим победителем Лиги чемпионов, а также туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в сезоне 2020/21, поэтому получил прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Московский «Спартак» не вышел в ЛЧ, проиграв в квалификации «Бенфике».