Джакарта, 27 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Оползень обрушился на дома жителей провинции Северная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Спасатели на месте где произошел оползень. Индонезия

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В этом инциденте три человека погибли, еще два человека пропали без вести. На месте работают спасатели.

«Оползни произошли прошлой ночью и обрушились на жилые районы. Три человека были найдены мертвыми. До сих пор ведутся поиски двоих человек», — заявил глава управления поисково-спасательной операции Медана Тото Мульоно.

Оползни произошли из-за проливных дождей, которые обрушились на округ Каро в последние несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что около 200 жителей провинции Центральный Сулавеси, предпочли остаться в лагерях беженцев после землетрясения магнитудой 5,8.