Якутск, 27 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Амбулаторно и в больницах Якутии проходят лечение от COVID-19 1018 детей. Причиной столь высокой заболеваемости среди несовершеннолетних министр здравоохранения Елена Борисова назвала несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования, пишет News.Ykt.Ru.

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«1018 детей находятся на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса. Через неделю у нас начинается учебный год, поэтому я призываю всех активнее вакцинироваться. Сегодня в республике коллективный иммунитет сформирован всего на 67%, этого недостаточно, чтобы вернуться к обычному ритму жизни», — сказала Елена Борисова.

По данным на 27 августа в Якутии выявили ещё 148 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 147), за сутки умерли пятеро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии коронавирусом начали тяжело болеть дети. Для них в Якутске открыт специальный ковидный госпиталь.