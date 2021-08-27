Москва, 27 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Центр оценки компетенций, инициированный и организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей», откроется 1 сентября на базе Московского энергетического института (МЭИ). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АНО «Россия — страна возможностей» Высшее образование

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

При этом открывающийся центр будет местом встречи студентов, работодателей и региональных властей, которыя нередко решают свои кадровые вопросы на базе университетов.

Кроме того, такие центры станут платформой, где студенты сначала пройдут оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций (часто их еще называют softskills), а затем займутся их развитием. При это в некоторых вузах Центры компетенций будут созданы как самостоятельная структура, а где-то — усилят существующие центры карьеры за счет четкой ориентации молодых людей на конкретных работодателей.

Спрос на такие центры связан с тем, что стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков (hardskills), а с надпрофессиональными компетенциями все несколько сложнее, особенно в части их оценки, развития и фиксации.

В то же время, многие работодатели четко формируют свой запрос к системе образования — по окончании университетов молодые специалисты должны обладать набором важных компетенций, например, планированием и организацией, ориентацией на результат, лидерскими качествами и т.д.

Одновременно с этим и многие студенты признают, что им на старте карьеры не хватает именно надпрофессиональных или управленческих компетенций, особенно в части их практического применения.

Помимо того, в полной мере самостоятельно выполнить задачу по развитию управленческих компетенций вузам сложно, и на то есть ряд причин:

1. Нет единого понимания набора компетенций. Представление о таком наборе необходимых навыков разнится среди работодателей, вузов и специальных оценочных компаний. Часто одни и те же компетенции называют различно, не раскрывая их содержания. Например, лидерство, стратегическое лидерство, аутентичное лидерство и т.д.

2. Отсутствуют общепринятые инструменты оценки таких компетенций. Даже если работодатель и университет говорят об одних и тех же навыках, измеряют они их по-разному.

3. У каждого конкретного работодателя (в первую очередь, крупного) свой набор необходимых компетенций.

4. У каждого университета свое видение подготовки студентов по направлению «гибких навыков», а у некоторых такового видения нет вовсе.

Создание Центров оценки и развития компетенций на базе университетов при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» решает эти проблемы. Причем каждая задействованная группа от проекта только выигрывает. В 2021 году пилотные Центры компетенций планируется открыть в 25 российских вузах.

Отметим, автономнаянекоммерческаяорганизация (АНО) «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0» и др.