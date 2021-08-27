Гонконг, Китай, , 08:09 — REGNUM В Гонконге власти дисквалифицировали на пять лет единственного остававшегося в составе Законодательного совета текущего созыва оппозиционного депутата, как не прошедшего «проверку на патриотизм». Об этом 27 августа сообщает газета South China Morning Post.

Парламент Гонконга Tksteven

По её данным, решение об отстранении 37-летнего депутата Чжэн Сунтая от партии «Гражданская страсть», активно выступающей против участия КНР в управлении Гонконгом, принял главный секретарь Джон Ли, пост которого является вторым по значимости в автономии. Некоторое время назад Ли возглавил специальную комиссию по проверке квалификации кандидатов на выборах, которая в настоящее время проверяет всех членов нового состава коллегии выборщиков (включая парламентариев), численностью 1,5 тыс. человек.

Джон Ли «Комиссия не позволит никому, кто лишь делает вид, что соблюдает основной закон и притворяется в верности городу, войти в систему».

Напомним, в ноябре 2020 года в Китае приняли закон о квалификации гонконгских парламентариев, позволяющий дисквалифицировать их за пропаганду или поддержку так называемой «независимости» этого специального автономного района КНР. После применения нового закона к четверым оппозиционным законодателям, в знак протеста в отставку подали 15 депутатов 70-местного парламента от продемократической оппозиции. Отстранения Чжэн Сунтая привело к полному отсутствию в законодательном органе представителей оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии призвали власти КНР изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности дисквалифицированных гонконгских законодателей.

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