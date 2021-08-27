Гонконг, Китай, 27 августа 2021, 08:09 — REGNUM В Гонконге власти дисквалифицировали на пять лет единственного остававшегося в составе Законодательного совета текущего созыва оппозиционного депутата, как не прошедшего «проверку на патриотизм». Об этом 27 августа сообщает газета South China Morning Post.
По её данным, решение об отстранении 37-летнего депутата Чжэн Сунтая от партии «Гражданская страсть», активно выступающей против участия КНР в управлении Гонконгом, принял главный секретарь Джон Ли, пост которого является вторым по значимости в автономии. Некоторое время назад Ли возглавил специальную комиссию по проверке квалификации кандидатов на выборах, которая в настоящее время проверяет всех членов нового состава коллегии выборщиков (включая парламентариев), численностью 1,5 тыс. человек.
Напомним, в ноябре 2020 года в Китае приняли закон о квалификации гонконгских парламентариев, позволяющий дисквалифицировать их за пропаганду или поддержку так называемой «независимости» этого специального автономного района КНР. После применения нового закона к четверым оппозиционным законодателям, в знак протеста в отставку подали 15 депутатов 70-местного парламента от продемократической оппозиции. Отстранения Чжэн Сунтая привело к полному отсутствию в законодательном органе представителей оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии призвали власти КНР изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности дисквалифицированных гонконгских законодателей.
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