Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2020, 07:45 — ИА Регнум. Роли в голливудском триллере про пандемию под названием Songbird («Певчая птица») исполнят актёры Деми Мур и Крейг Робинсон, передаёт 25 июня издание The Hollywood Reporter.

В съёмках также примут участие Пол Уолтер Хаузер и Питер Стромаре. К производству фильма создатели приступят в Лос-Анджелесе в ближайшее время с соблюдением социальной дистанции.

По задумке сценаристов, действие фильма будет происходить на карантине в условиях пандемии. Главный герой — курьер, обладающий редким иммунитетом к болезни — будет доставлять товары по городу. Отмечается, что фильм будет близок по духу к «Монстро» или «Паранормальной активности».

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