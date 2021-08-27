Ак-Довурак, Тыва, 27 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в городе Ак-Довурак, где диагноз подтвердился у 65 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Из 65 заболевших мужчин — 23, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 10, от 18 до 49 лет — 34, от 50 до 64 лет — 16, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 8939. В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 509 больных, состояние 144 из которых оценивается как тяжёлое.

Из 810 оборудованных для пациентов с COVID-19 коек занято около 63%. На амбулаторном лечении остаются ещё 358 носителей коронавируса.