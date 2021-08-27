Юта, США, 27 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Военно-морские силы США завершили огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе американских ВМС.

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Из сообщения следует, что испытания прошли на полуострове Промонтори в штате Юта, и они завершились успешно.

«Результат знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя», — говорится в сообщении.

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Двигатель предназначен для перспективных ракетных систем морских и сухопутных сил в США. Предполагается, что они получат единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком. Новое оружие американские разработчики планируют создать в середине 2020-х годов.