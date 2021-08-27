Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Ростовской области рассмотрены заявки на участие в программе «Земский учитель», поступившие от 107 претендентов. В 2021 году приступят к работе и получат выплаты в размере 1 млн рублей 34 педагога, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

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Конкурсная комиссия учла учительский стаж потенциальных участников программы, наличие у педагогов ученой степени, опыт работы. В результате были отобраны 34 заявки. Учителя приедут на Дон из Тольятти, Хакасии, Свердловской и Волгоградской областей, Марий Эл, Ингушетии, Калмыкии и других российских регионов. Они будут работать в 13 муниципальных образованиях Ростовской области.

В 2020 году в программе «Земский учитель» в Ростовской области приняли участие 38 педагогов. Все они получили единовременные выплаты.