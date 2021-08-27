Барнаул, 27 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Алтайском крае вместе с 30 градусной жарой участились природные пожары. Как сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, только за прошедшие сутки, 26 августа, на территории края пожарными подразделениями и добровольными пожарными командами было потушено 50 пожаров.

Yarnews.net Лесной пожар

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«В 42 случаях — горение травы и мусора. Из космоса было зарегистрировано 15 термически активных точек (ландшафтные пожары), 14 из которых в 5-ти км зоне от населенных пунктов», — пояснили спасатели.

По их словам, работу по оперативной ликвидации ландшафтных пожаров в крае вели работу более 1000 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа, на территории Российской Федерации действовало 184 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 626 870 га, по которым проводились работы по активному тушению. Ещё 31 лесной очаг площадью 227 972 га не стали тушить из соображений экономической нецелесообразности.