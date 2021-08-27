Калуга, 27 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Три калужских города, Киров, Юхнов и Мосальск, вошли в число победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Об этом 27 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Иллюстрация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области В Мосальске предусматривается благоустройство территорий, создающих единый пешеходный и туристический маршрут

В Кирове на въезде в город предлагается создать комфортную, идентичную и безопасную среду, которая станет центром притяжения разных групп населения. В Юхнове появится «Сияние на Угре» — проект предполагает бережное внедрение необходимой инфраструктуры для активного отдыха, основанной на истории и природных особенностях ландшафтного парка «Городок» на берегу Угры. В Мосальске предусматривается благоустройство пять территорий, создающих единый пешеходный и туристический маршрут. Киров сможет рассчитывать на 70 млн рублей, так как входит в подгруппу с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек. Юхнов и Мосальск получат по 50 млн рублей — подгруппа до 20 тыс. человек. Деньги будет использованы на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных.

Всего на рассмотрение поступило 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ, которые впоследствии прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам этого этапа межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов РФ. Комментируя итоги конкурса, вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин отметил: «При определении победителей конкурса одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты».