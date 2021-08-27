Ульяновск, 27 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах вошёл город Инза Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Закладка дубовой аллеи в Ульяновской области

Итоги V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены 26 августа в Нижнем Новгороде. В результате отобрали 160 лучших проектов, между победителями распределят 10 млрд рублей.

В Ульяновской области грантовую поддержку получит Инза (малые города с численностью населения до 20 тыс. человек). На благоустройство центральной части населённого пункта в 2022 году будет выделено из федерального бюджета 50 млн рублей.

Власти отмечают, что на данные средства будут созданы тематические и функциональные зоны на улице Тухачевского, обновят систему транспортного и пешеходного движения, модернизируют освещение, создадут парковочные места. Особое внимание будет уделено озеленению.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая победа Инзы в федеральном конкурсе по благоустройству среди малых городов. В 2018 году на грантовые средства был реконструирован парк имени Горького.