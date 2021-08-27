Уфа, 27 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 26 августа в г. Туймазы автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 40-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 40-летняя женщина и 39-летний мужчина, которые ехали в этом автомобиле. Их срочно доставили в медучреждение.

«Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, не имел водительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек.