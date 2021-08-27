Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В школах Бурятии по программе «Земский учитель — 2021» трудоустроены 27 педагогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, наиболее востребованными оказались учителя английского языка, по которым было открыто 13 вакансий.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учитель на уроке

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«На втором месте по востребованности учителя математики — в школы республики требуются восемь педагогов. Не хватает также учителей начальных классов, русского языка и литературы, физической культуры, химии и биологии», — отметили в ведомстве.

Напомним, по условиям программы участники должны переехать в сёла и небольшие города. Так, один из 27 победителей в Бурятии учитель английского и французского языков Наталья Тулохонова переехала из Улан-Удэ в село Юбилейное Баргузинского района.

В числе преимуществ нового места работы она назвала экологическую чистоту и живописные виды.