Челябинск, 27 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Концентрации вредных веществ в воздухе на территории Челябинска повышены. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Цитата из видео ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» Забайкалье в огне. Гарь и пыль

Правда, предельно допустимые концентрации не превышены. Минэкологии продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города и окрестностей пожаловались на туман и запах гари. В качестве причины последнего названы пожары в Зауралье.