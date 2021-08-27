Набережные Челны, Татарстан, 27 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Татарии после наезда 16-летнего подростка на четырехлетнего ребенка возбудили уголовное дело, сообщает республиканская прокуратура.

ДТП

«По факту наезда на малолетнего пешехода в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — цитирует ТАСС надзорное ведомство.

Авария произошла днем 26 августа на набережной Табеева в городе Набережные Челны. Питбайк под управлением 16-летнего подростка сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура взяла расследование уголовного дела под особый контроль.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах 17 мая около 21:30 (мск) 19-летняя девушка, управлявшая самокатом, выехала на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ее сбил автомобиль Lada Priora.

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