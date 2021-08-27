Рим, 27 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Ущерб итальянских производителей сельхозпродукции, сотрудничавших с Россией, превысил €1,4 млрд (120 млрд рублей) после введения запрета на поставки продуктов питания из стран Евросоюза на российских рынок. Об этом в преддверии визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рим написала газета Italia a Tavola.

Итальянский пармезан

Российский запрет стал ответом на санкции Евросоюза в отношении России. Доступа к российскому рынку лишились производители фруктов и овощей, сыров, мяса и мясного ассорти, а также рыбы.

«К прямому ущербу из-за отсутствия экспорта в Россию добавляется издевательство производителей, которые поставляют на российский рынок имитацию итальянских продуктов, таких как пармезан и моцарелла», — отмечает издание.

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Италию проходит всего через несколько недель после того, как Европейский совет принял решение о продлении антироссийских санкций ещё на шесть месяцев. В Италии возлагают большие надежды на визит российского министра, так как верят в потепление отношений между странами.