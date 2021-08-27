Среднеколымск, Якутия, 27 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Якутии в Среднеколымске распродали остатки продуктов питания, надеясь на скорый приход судна с продовольствием, но оно задержалось. Ситуацию прояснили 27 августа в пресс-службе правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты в упаковке

Читайте также: Обмеление рек Якутии сильно осложняет северный завоз

«Завезенные продукты депонировались в филиале АО «Якутоптторг» в Среднеколымске и оттуда развозились по наслегам района. В ходе обеспечения наслегов в отдаленные села по факту ушел больший объем СЗПТ, чем указывался ранее в заявках. В результате чего в самом районном центре остаток СЗПТ был ниже планового, однако, согласно расчетам данного остатка хватало до навигации», — прокомментировал первый заместитель генерального директора предприятия Сайдам Степанов.

По его информации, судно Якутоптторга с 747 тоннами продовольствия для колымской группы районов было отправлено из Якутска 10 августа, на нём в том числе было 396 тонн продуктов для Среднеколымского района. В Среднеколымске, ожидая новый груз, распродали остатки, но судно задержалось на несколько дней. Более 400 тонн социально-значимых продовольственных товаров и картофеля планируется доставить в Среднеколымск 27 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, водные пути Якутии, которые являются единственным способом доставить топливо и товары первой необходимости в отдалённые районы республики, сильно обмелели. Уровень воды существенно снижен в реках Яна, Индигирка и Колыма, и это осложняет северный завоз в республике.