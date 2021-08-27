Оренбург, 27 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 2021 начала года (по состоянию на 26 августа) жертвами пожаров стали 79 человек, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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Основной причиной гибели людей спасатели называют неосторожное обращение с огнем. Число пожаров этой категории выросло на 31,6% по сравнению с прошлым годом и составило 5176.

«Для того, чтобы избежать пожара, достаточно соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Более внимательно и осторожно обращайтесь с огнём, не курите в местах для этого не предназначенных, не перегружайте электрическую сеть, следите за состоянием электропроводки, уходя из дома выключайте электроприборы, и не при каких обстоятельствах не давайте спички детям», — обратилось ведомство к населению.