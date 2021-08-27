Зима, Иркутская область, 27 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела и задержании 29-летней жительницы Саянска, которая на почве ревности публично причинила физические и психические страдания 17-летней девушке в городе Зима. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт о совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Следователи выяснили, что инцидент имел место 6 августа возле одного из домов по ул. Ангарская. На почве личных неприязненных отношений женщина многократно наносила несовершеннолетней побои, оскорбляла нецензурной бранью, порочащей честь и достоинство девушки. Все противоправные действия снимались на видео, после чего данные видеозаписи попали в сеть интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, судя по опубликованным кадрам, инцидент происходил вечером. Вначале несовершеннолетнюю облили зелёнкой, а после словесных оскорблений женщина приступила к телесным: избила и раздела догола, а после — пинками гоняла девочку по двору.

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