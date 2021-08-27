Уфа, 27 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Шесть городов Башкирии победили в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Об этом 26 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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«Победителями стали г. Белебей с проектом «Квартал Тюремного замка», г. Туймазы с проектом «Стержень города: проспект Ленина», г. Кумертау с проектом «Шкала времени: система общественных пространств», г. Бирск с проектом «Улица Мастеров — благоустройство центральной улицы города», ЗАТО Межгорье с проектом «Раскрывая горизонты», г. Стерлитамак с проектом «Соляная пристань. Благоустройство набережной реки Ашкадар», — сообщил Хабиров.

Он подчеркнул, что г. Белебей и г. Бирск победили в этом конкурсе уже во второй раз.

«Также приятно, что самый большой объем грантов среди субъектов нашей страны — порядка 440 млн рублей — благодаря этой победе придет именно в Башкортостан», — отметил глава региона.