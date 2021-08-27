Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону взят под стражу ещё один фигурант громкого уголовного дела о создании преступного сообщества, земельных махинациях и отмывании денег. До 10 октября подследственные пробудет под арестом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Следователи полагают, что мужчина занимался сбором денег с одного из секторов рынка «Овощной» и передавал их родственнику бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В ходе обысков у подследственного изъято 9,5 млн рублей и оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, что бессменный на протяжении 27 лет глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан утром 12 апреля 2021 года в одном из санаториев Кисловодска. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и организации преступного сообщества. Следователи считают, что участники банды занималась земельными махинациями более 20 лет. На муниципальной земле, которая незаконно была передана в частные руки, долгие годы существовали нелегальные рынки. По делу были задержаны ещё несколько предполагаемых участников преступной группировки. Организатор банды до сих пор находится в розыске.