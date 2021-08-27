Новосибирск, 27 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Строители многофункциональной ледовой арене в Новосибирске в соответствии с графиком приступили к монтажу профлиста кровли здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Правительство Новосибирской области Строительство ледовой арены в Новосибирске

По словам министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт, монтаж кровли спортивного сооружения — важнейший этап комплекса работ по созданию теплового контура здания.

Строителям предстоит обустроить кровлю площадью около 17 тысяч кв.м. Материалы подготовлены, основная часть профлиста уже находится на объекте. Параллельно для закрытия теплового контура ведётся монтаж витражей основной арены ледового дворца спорта.

Также продолжаются монтаж металлоконструкций на объекте и нанесение огнезащиты на металлоконструкции купола арены; выполняются работы по системам вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода.

Напомним, что новая ледовая арена в Новосибирске должна быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.

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