Чебоксары, 27 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В число победителей федерального конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений вошли два города из Чувашии. Это Козловка и Шумерля, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве строительства.

ИА REGNUM Вид на Волгу в Козловском районе Чувашии

Итоги V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены 26 августа в Нижнем Новгороде. В этом году лучшими признали 160 проектов, на их реализацию потратят 10 млрд рублей.

От Чувашии поддержаны два города: Шумерля отмечена среди городов с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек, Козловка — среди городов с населением до 20 тыс. жителей. Чувашские города получат соответственно 70 млн рублей и 50 млн рублей. Федеральные гранты будут направлены на благоустройство, которое начнётся в 2022 году.

В Шумерле благоустроят парк имени 50-летия Пионерской организации и Центральный парк культуры и отдыха. В рамках проекта обустроят событийную площадку, благоустроят пруд и фонтанную площадку, перед кинотеатром появится амфитеатр. Кроме того, будут созданы павильон-дендрарий для экологических мастер-классов и этнопосёлок.

В Козловке благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, который получит название «Центральный парк «Геометрика». Он будет посвящён Николаю Лобачевскому: предусмотрены интерактивные и развивающие арт-объекты, детское оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в число победителей вошёл Ядрин, который получил из федерального бюджета 40 млн рублей на благоустройство исторического центра. В 2020 году федеральные гранты получили Алатырь и Канаш, в 2021 году — Марпосад.