Катайск, Курганская область, 27 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В населённых пунктах Катайского района Курганской области из-за природных пожаров в соседнем регионе наблюдается небольшой смог и запах гари. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

Природный пожар в окрестностях Каменска-Уральского, граничащего с Катайским районом, стал причиной опасений эскалации огня.

Одна из местных жительниц заявила в интернет-пространстве, что в Верхнеключевском Катайского района один пожарный на всю деревню — без техники, на мотоцикле.

«Вчера вот оказалось, что у нас добровольцев нет пожары тушить — есть штаб ГО и ЧС, который вроде как обучает кого-то, но при этом добровольцев нет обученных. Как так? Пилят деньги на этом? Или что происходит? Люди готовы выехать и начать тушить пожары, но нужно чтобы кто-то скоординировал их деятельность, а никто не хочет этим заниматься. Что может сделать один человек с горящими гектарами леса?» — пишет женщина.

По информации администрации Катайского района, дело с пожарной безопасностью в Верхнеключевском обстоит не так плачевно. В селе есть круглосуточный пожарный пост, работают четыре человека. Есть пожарная машина, оборудованная помпой для забора воды. Воды для ликвидации потенциального пожара достаточно — в Верхнеключевском есть три пожарных водоема.

«В случае возникновения пожара, на помощь Верхнеключевской МПО приходит Марайская МПО. Ежегодно весной и осенью проводится опашка территории села и сельского кладбища. С населением регулярно проводится профилактическая работа. На базе Верхнеключевской средней школы создан учебно-консультационный пункт, где идёт обучение неработающего населения правилам пожарной безопасности, ГОи ЧС; проводятся уроки для учащихся школы. Добровольная дружина в Катайском районе сформирована, она принимает участие в крупных пожарах», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации.