Оренбург, 27 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 образовательных организаций не исполнили в срок предписанные ранее требования пожарных. По каждому случаю возбуждено дело о правонарушении и направлено в судебные органы. За повторное невыполнение предписания надзорных органов предусмотрено административное приостановление деятельности, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Эвакуационный выход

На контроле отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району продолжают находится образовательные организации, которые не устранили 1157 недостатков в сфере пожарной безопасности. Общая сумма административных штрафов за допущенные в 2021 году нарушения пожарных норм и правил составила 1,65 млн рублей.

«Особую обеспокоенность вызывает противопожарное состояние образовательных организаций, расположенных на территории Оренбурга, где в ряде учреждений выявлено более 30 нарушений требований пожарной безопасности», — сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, на 17 объектах более трёх лет не устраняют нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемых к путям эвакуации и эвакуационным выходам.