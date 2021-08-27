Иркутск, 27 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области объявило 27 августа о завершении расследования уголовного дела в отношении преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятий проституцией. Как сообщает пресс-служба ведомства, по нему проходит 18 граждан.

Цитата из видео Оперативное задержание членов преступной группировки в Иркутске

По данным следствия, сеть фирм по оказанию интимных услуг с вовлечением девушек (в том числе несовершеннолетних) был организован ещё в 2015 году жителем Иркутска. В структурированную организованную группу (преступное сообщество) он вовлёк своих знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми.

Целью преступного сообщества стало получение финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

«Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2019 году следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области. Лидер преступного сообщества скрылся от следствия за пределы Российской Федерации.

В январе 2021 года он был задержан в г. Батуми и арестован судом. В начале августа 34-летний мужчина этапирован в г.Иркутск. За организацию и участие в преступном сообществе и ряд других преступлений следователями СК России к уголовной ответственности привлечены 22 человека», — пояснили следователи.

Объем уголовного дела составил 105 томов. Иркутский областной суд начал рассматривать уголовное дело по существу.