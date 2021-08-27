Кызыл, 27 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Цены на автомобильное топливо на заправках столицы Тувы Кызыла продолжают расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, за неделю с 16 по 23 августа бензин марки АИ-92 подорожал на 63 копейки и теперь стоит 49,15 рублей за литр.

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95-й бензин вырос в цене на 44 копейки — до 51,14 рублей за литр.

На этом фоне бензин марки АИ-98 и дизельное топливо подорожали совсем незначительно — на 17 и 8 копеек соответственно. Один литр 98-го бензина жители республики смогут купить за 56,43 рубля, дизель — 54,06 рубля.