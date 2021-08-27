Кемерово, 27 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 27 августа, за прошедшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 182 случая.

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«Кемерово — 34, Новокузнецк — 30, Междуреченск — 20, Белово — 16, Прокопьевск — 12, Таштагольский МР — 11, Мыски — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Киселевск — пять, Осинники — четыре, Гурьевский МО — четыре, Калтан — два, Полысаево — два, Крапивинский МО — два, Промышленновский МО — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Тайга — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 187 пациентов выздоровели, четверо, в том числе подросток 2007 года рождения, скончались.

Всего в регионе выявили 51 167 случаев заражения коронавирусом, 48 329 человек выздоровели, 1118 пациентов скончались.