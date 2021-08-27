Красноярск, 27 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Более 1,4 млн жителей Красноярского края, в том числе 376 тысяч детей, планируют привить от гриппа в текущем сезоне. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в краевом управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

По данным ведомства, в прошедшем эпидсезоне тяжёлые случаи гриппа не регистрировались благодаря хорошему охвату населения прививками (57,3% жителей края, в том числе 86,5% из групп риска).

В управлении уточнили, что оптимальным временем для прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии началась прививочная кампания против гриппа.

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