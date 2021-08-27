Уфа, 27 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Бывшего начальника районного отдела полиции осудили за причинение вреда здоровью своему подчиненному в Уфе. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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В суде было установлено, что в марте текущего года в ходе совещания обвиняемый бывший начальник отдела полиции № 3 УМВД РФ по г. Уфе ударил подчиненного оперуполномоченного кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал.

В результате суд приговорил фигуранта уголовного дела к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Осужденному также запрещено в течение двух лет занимать должности, «связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и в правоохранительных органах».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех полицейских в Уфе обвинили в сбыте наркотиков.