Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. На Камчатке завершили работу межведомственные комиссии по приёмке учреждений образования к новому учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в региональном правительстве.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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На совещании с главами районов и городских округов края под председательством губернатора Владимира Солодова 27 августа зампред регионального правительства Виктория Сивак сообщила, что все школы приёмку прошли.

Учебный год на Камчатке начнётся в традиционном очном формате. При этом в учебных заведениях будут строго соблюдаться меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 75 преподавателей Якутии изъявили желание поехать работать на арктическую территорию республики в рамках проекта «Учитель Арктики». Их обещают обеспечить жильём, подъёмными выплатами и деньгами на проезд.