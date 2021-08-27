Кабул, 27 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 1338 человек пострадали в результате взрывов возле аэропорта афганской столицы города Кабул. Об этом 27 августа сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в минздраве Афганистана.

Jumping cheese Взрыв

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По его информации, еще 60 человек стали жертвами инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Wall Street Journal распространила информацию о том, что при взрывах рядом с аэропортом Кабула погибли не менее 103 человек, в том числе 13 военнослужащих армии США. По сведениям агентства Reuters в числе жертв терактов оказались по меньшей мере 28 членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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