Артём, Приморский край, 27 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Приморье из-за перепада напряжения холодильник в морге городской больницы Артёма работал в режиме разморозки, сообщили в региональном минздраве.

Denverpost.com Морг

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«Из-за быстрого гниения тел в морге Артёма родственники не могут нормально попрощаться с умершими — хоронить людей приходится в закрытых гробах. В беседе с сотрудником артёмовского морга удалось выяснить: новый кондиционер стоимостью почти полмиллиона рублей, который установили в прошлом году, дал сбой из-за перепада напряжения в электросети. При этом в самом помещении морга и в ближайшей округе стоял ужасный смрад», — пишет vdk_news.

По словам горожан, такая ситуация продолжалась несколько дней, однако в минздраве сказали, что неполадки устранили в течение суток.

«Был зафиксирован перебой в электроснабжении, произошедший по внешним причинам, не зависящим от медучреждения. При этом морозильная сплит-система перезагрузилась и автоматически включилась на разморозку. Медики оперативно вызвали специалистов, которые систему настроили на заморозку», — прокомментировали ситуацию в минздраве Приморья.

При этом чиновники пояснили, что задержка вскрытия тел происходит из-за большого количества умерших.

Под постом пользователь catswheel написал: «Артемовский морг — позор минздрава ПК».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Тюмени жалуются на нехватку траурных залов для прощания с умершими. Наличие проблемы подтверждают работники сферы ритуальных услуг.