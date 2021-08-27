В Амурской области официально утвердили День бамовца
Тында, Амурская область, 27 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Депутаты Приамурья инициировали создание нового праздника — Дня бамовца. Отмечать его планируют ежегодно 14 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе Заксобрания региона. Именно в этот день в 1972 году было положено первое «серебряное» звено станции БАМ в сторону города Тында.
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Внёс законопроект на рассмотрение депутат из Тындинского района. Его предложение было рассмотрено, доработано и принято.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 13 августа начались работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Её проложат от Тынды в Амурской области до Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае.