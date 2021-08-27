Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Камчатка

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Его эпицентр находился в 37 километрах к северо-западу от села Никольское. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 60 километров. Отмечается, что жители ближайших населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью до двух баллов.

Сейчас дежурные службы обследуют здания и объекты социальной инфраструктуры на предмет повреждений. По предварительным данным, пострадавших и повреждения зданий не было. Жители Камчатки в экстренные службы не обращались.