Соль-Илецк, Оренбургская область, 27 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области вечером 26 августа ликвидировали лесной пожар, который бушевал с 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Alh-rb.ru Лесной пожар

На борьбу с огнем ушло пять дней. Переход пожара в населенные пункты не допущен. Пострадавших и погибших нет. Площадь и причина пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС локального характера в Соль-Илецком городском округе по причине крупного пожара.