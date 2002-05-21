Удмуртия, 21 мая, 2002, 15:48 — ИА Регнум. 21 - 23 мая в ФОЦ "Здоровье" пройдет первая Ярмарка социально значимых проектов в рамках выставки "Город ХХI века". Ее организаторы: администрация г.Ижевска, лига деловых женщин "Гармония", Ижевский экспоцентр при финансовой поддержке Института "Открытое общество" (Фонд Сороса. Россия).

В ярмарке примут участие некоммерческие организации, представители органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, средства массовой информации, жители города Ижевска, ожидается участие гостей из администрации полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, администрации Пермской области, города Перми, Института экономики города (Москва), Института "Открытое общество" (Фонд Сороса).

Цель этого мероприятия - привлечение внимания общественности, органов власти, представителей бизнеса, средств массовой информации к деятельности некоммерческих организаций.