Нью-Йорк, США, 27 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Политический диалог при урегулировании ситуации в Эфиопии должен принадлежать прежде всего самим эфиопам — конфликтующим сторонам в этой стране. Об этом 26 августа заявила заместитель постоянного представителя России Анна Евстигнеева на открытом брифинге Совбеза ООН по вопросам мира и безопасности в Африке.

Eric Parker Протесты в Эфиопии

«Любая предполагаемая внешняя помощь должна предоставляться при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Эфиопии. Всеобщие выборы в Эфиопии, состоявшиеся в июне 2021 года, доказали, что федеральные власти способны консолидировать эфиопское общество. Конечно, они сами найдут способ нормализовать ситуацию и вывести страну на правильный путь развития», — сказала российский дипломат.

Она добавила, что попытки расколоть ситуацию и оказать давление на демократически избранное правительство Эфиопии, в том числе путем принятия односторонних санкций, приведут к дальнейшему распространению конфликта.

Как сообщило эфиопское издание Borkena, Россия, Китай и Индия в ходе заседания Совбеза ООН продемонстрировали большую последовательность в своем понимании конфликта в Эфиопии и путей его решения. США и их союзники, в свою очередь, возложили большую часть вины за гуманитарный кризис и конфликтную ситуацию на власти Эфиопии, склоняясь к введению новых санкций.