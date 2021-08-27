Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на совете глав районов и городских округов края поручил усилить работу по созданию приютов для безнадзорных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Глава региона подчеркнул, что к нему через соцсети часто обращаются жители с жалобами на скопление собак на улицах. Особенно много таких обращений поступает из Елизово.

«Нам нужно безотлагательно реагировать на обращения граждан, которые поступают напрямую в агентство или на наши порталы обратной связи. Я попрошу агентство по ветеринарии координировать работу муниципалитетов в этой части. Кроме того, необходимо усилить работу по созданию приютов в муниципалитетах, выделенные деньги должны быть освоены», — сказал Солодов.

В Елизовском районе Камчатки создан приют на 200 мест содержания собак и на 80 мест — кошек. Приют в Петропавловске-Камчатском может принимать одновременно 196 животных. В районах края функционируют приют с наполняемостью от девяти до 50 кошек и собак.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Перми отмечено сокращение числа бездомных собак и их нападений на людей.